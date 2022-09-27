​Жиру и Варана раскритиковали за поход в ночной клуб в Дании после поражения

Сборная Франции завершила сезон в Лиге наций поражением в гостях у Дании со счётом 0:2. После игры Оливье Жиру, Рафаэль Варан и ещё один неназванный игрок «трёхцветных» посетили ночной клуб в Копенгагене. Французские футболисты были замечены в компании игрока сборной Дании Симона Кьяера, сообщает датский BT.

Жиру и Варан подверглись критике фанатов в социальных сетях за гулянку после неудачного результата команды. Понять болельщиков можно, ведь сборная Франции заняла лишь третье итоговое место в своей группе Лиги наций.

Теперь сборная Франции будет готовиться к чемпионату мира в Катаре, где она будет защищать титул.