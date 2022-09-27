​Тренер сборной Мальты отстранён от должности из-за возможных сексуальных домогательств к игроку

Главный тренер сборной Мальты Дэвис Манджа был отстранён от должности. Как сообщает The Times of Malta, на днях в Футбольную ассоциацию Мальты пришло сообщение о сексуальных домогательствах итальянского тренера к футболисту.

Манджа будет иметь шанс защитить себя в этой ситуации. По данным источников в мальтийской федерации, вопрос с обвинениями в адрес тренера будет рассмотрен независимым дисциплинарным советом.

Дэвис Манджа работал со сборной Мальты с конца 2019 года. В 27 матчах под руководством итальянского специалиста команда отпраздновала 9 побед при 5 ничьих и 13 поражениях.