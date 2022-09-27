Генич дал прогноз на матч Португалия - Испания

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем поединке группового этапа Лиги наций между сборными Португалии и Испании. Он предложил прогноз на данное противостояние.

«Вариант тотал второго тайма больше первого выглядит неплохо, так как во втором тайме почти наверняка придется больше рисковать. Основные действия должны пройти во втором тайме», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Поединок шестого тура группового раунда состоится в Португалии сегодня, 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

По итогам пяти туров португальцы лидируют с десятью очками, а испанцы идут вторыми, отставая на два балла.