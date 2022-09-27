Луис Энрике назвал самую сильную линию сборной Испании

Наставник сборной Испании Луис Энрике пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против команды Португалии в заключительном туре групповой стадии Лиги наций.

«Какая у нас самая сильная линия в команде? Думаю, это защита. В обороне каждый игрок страхует другого. Если вы считаете иначе, это ваше право. Однако если хотите знать мое мнение, то оборона у нас самая сильная линия», - передает слова специалиста газета Marca.

Сегодня, 27 сентября, сборная Испании проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций против команды Португалии. В этом поединке определится участник «финала четырех».