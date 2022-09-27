Стало известно, почему Мюллер не сыграл в старте Германии против Англии

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о составе команды на матч против Англии в Лиге наций. Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:3.

«Почему не играл Мюллер? Это опытный игрок, который многое дает команде, но было ясно, что в старте появится Мусиала. Джамал и Кай Хаверц – отличные футболисты. Поэтому не может быть никаких вопросов по Мюллеру», - передает слова специалиста Bayern&Germany.

По итогам группового этапа Лиги наций сборная Германии заняла третье место в своем квартете. Что касается Англии, то подопечные Гарета Саутгейта финишировали последними и вылетели в низший дивизион.