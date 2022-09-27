В сборной Шотландии гуляет вирус перед матчем с Украиной

В сборной Шотландии гуляет вирус перед решающим матчем с командой Украины в групповом раунде Лиги наций. Об этом рассказал главный тренер Стив Кларк.

«В расположении сборной какой-то вирус. У двух игроков ухудшилось состояние, но они полетят с командой на матч. Нам есть, о чем беспокоиться. Да, в команде возникли проблемы, но несмотря на это, мы полностью заряжены и готовы к битве», - передает слова специалиста Edinburgh News.

Матч сборных Украины и Шотландии состоится сегодня, 27 сентября, начало – 21:45 по московскому времени. Перед этой игрок команды разделяют два балла.