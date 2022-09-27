Кейну осталось два гола до абсолютного рекорда Руни

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

А вот второй пенальти в этом матче был назначен уже в пользу англичан, и его уверенно реализовал Гарри Кейн. Для него это был 51-й гол в составе английской сборной, и Кейну остались лишь два мяча до рекорда Уэйна Руни - тот забил 53 гола за все время выступлений в составе английской сборной.

Велика вероятность, что рекорд падет в ходе предстоящего чемпионата мира в Катаре - до него уже менее двух месяцев.