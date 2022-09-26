Гол Кварацхелии помог сборной Грузии обыграть Гибралтар

Сборная Грузии невероятно провела цикл Лиги наций и набрала 16 очков. Сегодня победитель группы С4 гостил у Гибралтара и выиграл со счетом 2:1. Хвича Кварацхелия забил с пенальти, а Георгий Цитаишвили - с игры.
Гибралтар - последний с одним очком.
Протокол игры
|19'Кварацхелия Хвича (0:1)
|49'Цитаишвили Георгий (0:2)
|(1:2) Эннсли Лу75'
Банда Брэдли•Чиполина Рой•Лопеш Бернарду•Оливейро Джэйси•Уайзмэн Скотт73' (Сержант Джек (73') •Бритто Итан84' (Морган Келвин (84') •Ронан Киан63' (Стич Рис (63') •Торилья Грэм84' (Чиполина Джозеф (84') •Эннсли Лу•Уолкер Лайам• 81'Кашаро Ли 90'
Лория Гиорги46' (Мамардашвили Георгий (46') •Какабадзе Отар•Кашия Гурам•Хочолава Давид•Лобжанидзе Саба 89'89' (Лочошвили Лука (89') •Азаров Ираклий60' (Давиташвили Зурико (60') • 70'Квеквескири Ника• 80'Меквабишвили Анзор•Цитаишвили Георгий•Кварацхелия Хвича72' (Казаишвили Валерий (72') •Зивзивадзе Буду60' (Микаутадзе Жорж (60')
26 сентября. Стадион "Виктория (Гибралтар)".
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