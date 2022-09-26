Сборная Румынии разгромила боснийцев, но всё равно вылетела в Лигу С

Сборная Румынии предприняла отчаянную попытку остаться в лиге В Лиги наций и обыграла победителей квартета, команду Боснии и Герцеговины со счётом 4:1. Деннис Ман отличился в конце первого тайма, а в восьмой десятиминутке забили Георге Пушкаш, Эдин Джеко и Андрей Ратиу. На 90-й минуте Пушкаш оформил дубль.
Румыны набрали 7 очков, но остались на последнем месте.
Протокол игры
|(1:0) Ман Деннис38'
|(2:0) Пушкаш Георге73'
|77'Джеко Эдин (2:1)
|(3:1) Ратиу Андрей79'
|(4:1) Пушкаш Георге86'
Ионуц Андрей Раду•Ратиу Андрей•Рус Адриан83' (Неделчару Ионуц (83') •Бурка Андрей•Банку Никусор•Марин Рэзван64' (Балута Тудор (64') •Олару Дариус•Сореску Деян56' (Камора Мауру (56') •Станчу Николае•Ман Деннис64' (Кордя Андрей (64') •Алибек Денис65' (Пушкаш Георге (65')
Василь Никола•Шербечич Бесим•Ковачевич Аднан25' (Саничанин Синиша (25') •Миличевич Хрвое46' (Дулевич Харис (46') •Чивич Эльдар61' (Колашинац Сеад (61') •Шарич Дарио71' (Джеко Эдин (71') •Цимирот Гойко46' (Данилович Владан (46') •Гояк Амер•Дедич Амар•Превляк Смаил•Демирович Эрмедин
26 сентября. Стадион "Stadionul Rapid-Giulesti".
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