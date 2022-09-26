Сборная Румынии разгромила боснийцев, но всё равно вылетела в Лигу С

Сборная Румынии предприняла отчаянную попытку остаться в лиге В Лиги наций и обыграла победителей квартета, команду Боснии и Герцеговины со счётом 4:1. Деннис Ман отличился в конце первого тайма, а в восьмой десятиминутке забили Георге Пушкаш, Эдин Джеко и Андрей Ратиу. На 90-й минуте Пушкаш оформил дубль.

Румыны набрали 7 очков, но остались на последнем месте.