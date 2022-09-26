Ван Галь: «Нас очень тяжело обыграть, точно так же, как и в 2014 году»

Главный тренер сборной Голландии Луи ван Галь считает, что его команду очень тяжело обыграть. Напомним, «оранжевые» непобедимы с тех пор, как наставник вернулся прошлым летом.

«Нас очень тяжело обыграть, точно так же, как и в 2014 году. Именно поэтому мы зашли так далеко. Попробуйте обыграть нас. Этой системе очень сложно противодействовать», – заявил ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, вчера Голландия обыграла у себя дома Бельгию 1:0. Таким образом «оранжевые» выиграли свою группу в Лиге наций и теперь сыграют в финале четырёх.

Ван Галь с большой долей вероятности покинет сборную Нидерландов после чемпионата мира в Катаре.