Голкипер сборной Польши Щесны подвёл итоги матча с Уэльсом

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны высказался относительно победы над командой Уэльса в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Поляки отпраздновали успех со счетом 1:0.

«Это был напряженный и в физическом плане нелегкий матч. Соперник уверенно начал, а потому нам пришлось глубокого защищаться. Нужно было соблюдать компактность в обороне. Игра получилась не зрелищной, но качественной. Хотим подойти к мундиалю в оптимальных кондициях», - передает слова Войцеха пресс-служба УЕФА.

На чемпионате мира – 2022, который состоится в Катаре, сборная Польши попала в группу С, где ее соперниками будут Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.