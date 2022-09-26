Дешам оценил игру Эриксена

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен получил похвалу от главного тренера национальной команды Франции Дидье Дешама.

«Эриксен меня по-настоящему удивляет своей игрой. У него великолепное техническое оснащение. После той драматической истории он очень много играет. Его способность восстанавливаться меня впечатляет. Кроме этого, Кристиан способен забивать голы и давать такие шансы партнерам. Он умело это делает», - передает слова французского наставника The Mirror.

Эриксен пополнил ряды «красных дьяволов» в летнее трансферное окно. Датчанин был признан лучшим футболистом «Юнайтед» по итогам сентября.