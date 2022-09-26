Сборная Хорватии нацелена выиграть Лигу наций

Рулевой сборной Хорватии Златко Далич пообщался с представителями СМИ после победы над Австрией (3:1) в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций.

«Сборная Хорватии вышла в раунд плей-офф и теперь поборется за победу в турнире. Это большое дело для нашей страны. Мы добились хорошего результата и теперь будем в выигрышной позиции при жеребьевке Евро-2024», - передает слова специалиста пресс-служба национальной команды.

Хорватская сборная набрала 13 баллов и финишировала на первой строчке в таблице своей группы.

Добавим, что жеребьевка ЧЕ-2024 пройдет 9 октября.