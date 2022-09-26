Эриксен прокомментировал победу над Францией

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен высказался относительно результата матча с командой Франции в Лиге наций. Скандинавы отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Дания провела свой лучший матч в турнире. Мы контролировали ситуацию на поле. Да, мы позволили сопернику создать несколько опасных моментов, но обойтись без такого в игре с Францией просто нереально. Наша команда показала острый футбол, у нас был отличный контроль мяча», - приводит слова Кристиана пресс-служба УЕФА.

По итогам шести туров Дания с 12 очками заняла второе место в квартете, а Франция (5) финишировала на третьей строчке.