Бэйл высказался о поражении в матче с Польшей

Главная звезда сборной Уэльса Гарет Бэйл пообщался с представителями СМИ после поединка с командой Польши в групповом турнире Лиги наций. Валлийцы потерпели поражение со счетом 0:1.

«Жаль, что у нас так и не получилось забить гол. Сам же матч получился отличным. Уэльс опасно атаковал и создал много голевых моментов. Мы играли первым номером против сильного соперника. Огорчает, что не смогли добиться результата, на который надеялись», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа Уэльс финишировал на последнем месте и вылетел в низший дивизион Лиги наций.