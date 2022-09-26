Салаи объявил об уходе из сборной Венгрии

Капитан и нападающий сборной Венгрии Адам Салаи заявил, что принял решение о завершении международной карьеры.

«Я всегда мечтал выступать за сборную Венгрии, поэтому участие на двух Евро и капитанская повязка очень многое значат для меня. В последние годы мы с командой пережили прекрасные мгновения», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

34-летний нападающий защищает цвета сборной Венгрии с 2009 года. В общей сложности он провел 85 поединков, в которых отметился 26 забитыми мячами.

Сегодня, 26 сентября, сборная Венгрии сыграет против Италии в матче группового этапа Лиги наций.