Рангник объяснил поражение Австрии от Хорватии

Рулевой сборной Австрии Ральф Рангник высказался о поражении своих подопечных от команды Хорватии (1:3) в матче заключительного тура групповой стадии Лиги наций.

«Мы показывали отличную игру на протяжении 65 минут. Команда имела два хороших момента при счете 1:1, но по итогу получаем разочаровывающий результат. Мы дважды невнимательно контролировали дальнюю штангу. Корректировки и замены нам не очень помогли в этой игре», - передает слова специалиста Rrone.Zeitung.

По итогам группового раунда Лиги наций сборная Австрии финишировала на последнем месте в квартете и вылетела в дивизион В.