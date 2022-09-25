Сборная Уэльса проиграла и полякам

Сборная Уэльса играла дома против поляков в заключительном матче Лиги наций. Победа в этой встрече позволяла им сохранить место в элитном дивизионе. Тем не менее, игра получилась равной с небольшим количеством ударов. А все решил выстрел Кароля Свидерски с паса Роберта Левандовски - 1:0.

Сборная Польши с 7 очками финишировала на третьем месте, у валлийцев лишь одно очко.