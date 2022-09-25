Сборная Уэльса проиграла и полякам

Сборная Уэльса играла дома против поляков в заключительном матче Лиги наций. Победа в этой встрече позволяла им сохранить место в элитном дивизионе. Тем не менее, игра получилась равной с небольшим количеством ударов. А все решил выстрел Кароля Свидерски с паса Роберта Левандовски - 1:0.
Сборная Польши с 7 очками финишировала на третьем месте, у валлийцев лишь одно очко.
Протокол игры
|58'Свидерски Кароль (0:1)
Хеннесси Уэйн•Робертс Коннор II85' (Томас Сорба (85') •Бен Кабанго•Родон Джо•Норрингтон-Дэвис Рис 42'59' (Мур Киффер (59') •Джеймс Дэниэл•Моррелл Джозефф•Левитт Дилан72' (Колуилл Рубин (72') •Уильямс Неко• 49'Джонсон Бреннан• 90'Бэйл Гарет
Щесны Войцех•Беднарек Ян•Глик Камил• 90'Кивёр Якуб•Берешиньски Бартош 88'90' (Гумни Роберт (90') •Залевски Никола•Крыховяк Гжегож• 35'Журковски Шимон83' (Шиманьски Себастиан (83') •Зелиньски Пётр•Свидерски Кароль65' (Пёнтек Кшиштоф (65') •Левандовски Роберт
25 сентября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
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