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Сборная Беларуси напоследок отобрала очки у словаков, нанеся один удар

 
25 Сентября 2022 • 20:57 Комментировать
Словакия
1:1
Беларусь
окончен

Матч сборных Словакии и Беларуси ничего не решал для команд в турнирном плане. Гости за 90 минут лишь раз пробили в сторону ворот. После подачи углового Иван Бахар буквально внес мяч в сетку. Словаки использовали только один из множества моментов, когда Адам Зреляк в центре штрафной эффектно пробил в падении - 1:1.

Словакия набрала 7 очков и остается третьей, у белорусов три балла и вылет в лигу D.

Протокол игры  
Словакия1:1Беларусь
  45'Бахар Иван (0:1)
(1:1) Зреляк Адам65'  
Родак МарекПекарик Петер  39'Шатка ЛюбомирШкриньяр МиланГанцко ДавидКуцка Юрай 87' (Мраз Самуэл ( 87') Лоботка СтаниславБенеш Ласло 74' (Беро Матуш ( 74') Ирка ЭрикБоженик Роберт 60' (Зреляк Адам ( 60') Дурис Давид 74' (Грошовски Патрик ( 74')
Запасные: Герц КристианТакач ДоминикВальент МартинВалло КристианПлах ФрантишекДьомбер НорбертРегали МартинВернон де Марко
Плотников МаксимПоляков ДенисЮденков РусланХадаркевич Руслан  59'Нечаев ДанилаМалькевич ВладиславЯблонский ЕвгенийБочеров Валерий  80'Климович Владислав  45'Громыко Валерий 39' (Печенин Кирилл ( 39'  41') Бахар Иван  32' 68' (Богомольский Егор ( 68'Савицкий Павел 89')
Запасные: Павлюченко ПавелЛисакович РусланСедько ПавелЛукашевич ИльяШвецов МаксимШевченко ГлебХаткевич ЕгорБессмертный Дмитрий
25 сентября. Стадион "Антон Малатинский".

 

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окончен Молдова 2:0 Лихтенштейн 1.25 5.40 16.00
окончен Андорра 1:1 Латвия 5.00 3.40 1.80
окончен Словакия 1:1 Беларусь 1.58 3.75 6.60
окончен Азербайджан 3:0 Казахстан 2.15 3.15 3.80
25.09  21:45 Австрия ... Хорватия 3.35 3.45 2.23
25.09  21:45 Дания ... Франция 3.50 3.45 2.16
25.09  21:45 Люксембург ... Литва 1.69 3.70 5.60
25.09  21:45 Голландия ... Бельгия 3.05 3.45 2.37
25.09  21:45 Фарерские острова ... Турция 9.00 5.40 1.35
25.09  21:45 Уэльс ... Польша 3.45 3.15 2.31
26.09  21:45 Англия ... Германия 2.15 3.55 3.45
26.09  21:45 Северная Македония ... Болгария 2.04 3.35 4.00
26.09  21:45 Румыния ... Босния и Герцеговина 2.40 3.15 3.30
26.09  21:45 Венгрия ... Италия 6.20 4.10 1.58
26.09  21:45 Сан-Марино ... Эстония 14.00 5.50 1.25
26.09  21:45 Гибралтар ... Грузия 12.00 6.20 1.26
26.09  21:45 Черногория ... Финляндия 2.80 3.10 2.80
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