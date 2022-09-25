Сборная Беларуси напоследок отобрала очки у словаков, нанеся один удар

Матч сборных Словакии и Беларуси ничего не решал для команд в турнирном плане. Гости за 90 минут лишь раз пробили в сторону ворот. После подачи углового Иван Бахар буквально внес мяч в сетку. Словаки использовали только один из множества моментов, когда Адам Зреляк в центре штрафной эффектно пробил в падении - 1:1.
Словакия набрала 7 очков и остается третьей, у белорусов три балла и вылет в лигу D.
Протокол игры
|45'Бахар Иван (0:1)
|(1:1) Зреляк Адам65'
Родак Марек•Пекарик Петер• 39'Шатка Любомир•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид•Куцка Юрай87' (Мраз Самуэл (87') •Лоботка Станислав•Бенеш Ласло74' (Беро Матуш (74') •Ирка Эрик•Боженик Роберт60' (Зреляк Адам (60') •Дурис Давид74' (Грошовски Патрик (74')
Плотников Максим•Поляков Денис•Юденков Руслан•Хадаркевич Руслан• 59'Нечаев Данила•Малькевич Владислав•Яблонский Евгений•Бочеров Валерий• 80'Климович Владислав• 45'Громыко Валерий39' (Печенин Кирилл (39') • 41'Бахар Иван 32'68' (Богомольский Егор (68'Савицкий Павел89')
25 сентября. Стадион "Антон Малатинский".
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