Сборная Беларуси напоследок отобрала очки у словаков, нанеся один удар

Матч сборных Словакии и Беларуси ничего не решал для команд в турнирном плане. Гости за 90 минут лишь раз пробили в сторону ворот. После подачи углового Иван Бахар буквально внес мяч в сетку. Словаки использовали только один из множества моментов, когда Адам Зреляк в центре штрафной эффектно пробил в падении - 1:1.

Словакия набрала 7 очков и остается третьей, у белорусов три балла и вылет в лигу D.