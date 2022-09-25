Сборная Молдовы дожала Лихтенштейн, но осталась второй

Сборная Молдовы провела последний матч в Лиге наций против главного аутсайдера группы D1, команды Лихтенштейна. Молдаванам нужно было обязательно побеждать, чтобы иметь шансы на первое место, но мяч дважды попадал в каркас ворот, а поздний гол отменили после офсайда. Тем не менее, в компенсированное время Виктор Штиня с острого угла перебросил голкипера - 1:0. Он же ударом из-за пределов штрафной удвоил перевес - 2:0.
Молдаване набрали 13 очков, как и сборная Латвии, но по личным встречам остались вторыми.
Протокол игры
|(1:0) Штиня Виктор90'
|(2:0) Штиня Виктор90'
Челядник Дмитрий•Крачун Артур•Болохан Вадим81' (Посмак Вячеслав (81') •Армаш Игорь•Белоусов Александр81' (Кожокару Максим (81') •Плэтикэ Сергиу•Раца Вадим•Ионице Артур•Моцпан Никита57' (Постолаки Вирджилиу (57') •Николаеску Йон 66'76' (Штиня Виктор (76') •Домашкан Виталий
Бюхель Бенджамин•Грюненфельдер Рафаэль• 27'Хофер Йенс•Lars Traber•Нетцер Андрин67' (Грабер Лукас (67') •Зеле Арон•Люхингер Зимон56' (Вольфингер Марко (56') •Гёппель Максимилиан•Хаслер Николас•Филипп Гасснер 37'56' (Йилдыз Сейхан (56') •Бек Никлас 10'86' (Йонас Хилти (86')
25 сентября. Стадион "Зимбру".
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