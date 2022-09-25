Сборная Молдовы дожала Лихтенштейн, но осталась второй

Сборная Молдовы провела последний матч в Лиге наций против главного аутсайдера группы D1, команды Лихтенштейна. Молдаванам нужно было обязательно побеждать, чтобы иметь шансы на первое место, но мяч дважды попадал в каркас ворот, а поздний гол отменили после офсайда. Тем не менее, в компенсированное время Виктор Штиня с острого угла перебросил голкипера - 1:0. Он же ударом из-за пределов штрафной удвоил перевес - 2:0.

Молдаване набрали 13 очков, как и сборная Латвии, но по личным встречам остались вторыми.