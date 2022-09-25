Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Молдовы дожала Лихтенштейн, но осталась второй

 
25 Сентября 2022 • 17:56 Комментировать (1)
Молдова
2:0
Лихтенштейн
окончен

Сборная Молдовы провела последний матч в Лиге наций против главного аутсайдера группы D1, команды Лихтенштейна. Молдаванам нужно было обязательно побеждать, чтобы иметь шансы на первое место, но мяч дважды попадал в каркас ворот, а поздний гол отменили после офсайда. Тем не менее, в компенсированное время Виктор Штиня с острого угла перебросил голкипера - 1:0. Он же ударом из-за пределов штрафной удвоил перевес - 2:0.

Молдаване набрали 13 очков, как и сборная Латвии, но по личным встречам остались вторыми.

Протокол игры  
Молдова2:0Лихтенштейн
(1:0) Штиня Виктор90'  
(2:0) Штиня Виктор90'  
Челядник ДмитрийКрачун АртурБолохан Вадим 81' (Посмак Вячеслав ( 81') Армаш ИгорьБелоусов Александр 81' (Кожокару Максим ( 81') Плэтикэ СергиуРаца ВадимИонице АртурМоцпан Никита 57' (Постолаки Вирджилиу ( 57') Николаеску Йон  66' 76' (Штиня Виктор ( 76') Домашкан Виталий
Запасные: Дрос КристианИову ЮрийАврам КристианКочук ЕвгенийДумбравану ДаниэлРайлян ДоринЙосипой МариусЖардан Ион
Бюхель БенджаминГрюненфельдер Рафаэль  27'Хофер ЙенсLars TraberНетцер Андрин 67' (Грабер Лукас ( 67') Зеле АронЛюхингер Зимон 56' (Вольфингер Марко ( 56') Гёппель МаксимилианХаслер НиколасФилипп Гасснер  37' 56' (Йилдыз Сейхан ( 56') Бек Никлас  10' 86' (Йонас Хилти ( 86')
Запасные: Оспельт ДжастинВольфингер ФабиоЛо Руссо ЛоренцоМарксер Мартин
25 сентября. Стадион "Зимбру".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Молдовы Сборная Лихтенштейна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Молдова 2:0 Лихтенштейн 1.20 6.60 13.00
окончен Андорра 1:1 Латвия 4.50 3.50 1.81
25.09  19:00 Словакия ... Беларусь 1.48 4.60 7.00
25.09  19:00 Азербайджан ... Казахстан 2.36 3.20 3.30
25.09  21:45 Австрия ... Хорватия 3.35 3.45 2.23
25.09  21:45 Дания ... Франция 3.50 3.45 2.16
25.09  21:45 Люксембург ... Литва 1.69 3.70 5.60
25.09  21:45 Голландия ... Бельгия 3.05 3.45 2.37
25.09  21:45 Фарерские острова ... Турция 9.00 5.40 1.35
25.09  21:45 Уэльс ... Польша 3.45 3.15 2.31
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
17:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Молдовы дожала Лихтенштейн, но осталась второй 1
17:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Латвии упустила победу над Андоррой, но вышла в лигу С
17:22 · Лига наций УЕФА
​Шешко: «Очень рад, что получил футболку Холанна»
15:30 · Лига наций УЕФА
Молдова - Лихтенштейн: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
15:21 · Лига наций УЕФА
​Кейн отреагировал на вылет Англии из топ-дивизиона Лиги наций
12:27 · Лига наций УЕФА
Кака назвал игрока сборной Испании, который ему нравится больше всех
11:56 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Португалии: «Мы все ждём голов от Роналду» 1
09:20 · Лига наций УЕФА
Наумов - о победе сборной России: «Сырой, но боевой матч»
09:14 · Лига наций УЕФА
Сантуш рассказал, чем недоволен в игре сборной Португалии
09:00 · Лига наций УЕФА
Баринов ответил, останется ли Карпин в сборной России
08:54 · Лига наций УЕФА
Аспиликуэта прокомментировал поражение Испании от Швейцарии
08:47 · Лига наций УЕФА
Россиянам запретили вход на матч Армении с Украиной
07:35 · Лига наций УЕФА
Альба - о поражении Испании: «Это позор»
07:29 · Лига наций УЕФА
Энрике назвал позорной игру сборной Испании
07:10 · Лига наций УЕФА
Голкипер, разбивший нос Роналду: «Португалия - это не только Криштиану»
Все новости
Рекомендуем