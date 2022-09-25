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Лига наций УЕФА

​Шешко: «Очень рад, что получил футболку Холанна»

 
25 Сентября 2022 • 17:22 Комментировать

Нападающий сборной Словении Беньямин Шешко после игры пятого тура Лиги наций против Норвегии получил футболку от Эрлинга Холанна. 19-летний талантливый футболист высказался на этот счёт.

«Холанн – потрясающий футболист. Я очень уважаю его, смотрю видеоролики о нём на YouTube. Очень рад, что получил футболку Холанна. Она пополнит мою коллекцию футболок», - сказал Шешко TV2 Sport.

Сборная Словении обыграла Норвегию со счётом 2:1. Беньямин Шешко и Эрлинг Холанн забили по голу за свои команды.

Напомним, что следующим летом Беньямин Шешко перейдёт из «Ред Булл Зальцбурга» в «РБ Лейпциг». Об этом было объявлено официально.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Сборная Норвегии Эрлинг Холанн Беньямин Шешко
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