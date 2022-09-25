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Лига наций УЕФА

Хендри: «Теперь будем стараться выиграть и у Украины»

 
25 Сентября 2022 • 04:25 Комментировать
Шотландия
2:1
Ирландия
окончен

Сборная Шотландии одержала волевую победу в пятом туре Лиги Наций, обыграв на своем поле ирландцев. Шотландцы пропустили в первом тайме, но забили два мяча во второй половине игры. Теперь судьба первой строчки в группе решится в прямом матче Украины и Шотландии 27 сентября. Автор первого гола шотландцев Джек Хендри очень доволен.

- Хорошая игра. Обе команды хотели победить. Игры Шотландии и Ирландии всегда конкурентоспособны. В перерыве пришлось хорошо подумать, как создать проблемы ирландцам, и у нас это получилось. Теперь надо с тем же настроем и менталитетом сыграть и против Украины, - цитирует Хендри BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Сборная Шотландии Джек Хендрик
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окончен Шотландия 2:1 Ирландия 2.05 3.20 4.00
окончен Кипр 1:0 Греция 6.00 3.65 1.65
окончен Израиль 2:1 Албания 2.25 3.30 3.35
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25.09  21:45 Голландия ... Бельгия 3.05 3.45 2.37
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