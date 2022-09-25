Хендри: «Теперь будем стараться выиграть и у Украины»

Сборная Шотландии одержала волевую победу в пятом туре Лиги Наций, обыграв на своем поле ирландцев. Шотландцы пропустили в первом тайме, но забили два мяча во второй половине игры. Теперь судьба первой строчки в группе решится в прямом матче Украины и Шотландии 27 сентября. Автор первого гола шотландцев Джек Хендри очень доволен.

- Хорошая игра. Обе команды хотели победить. Игры Шотландии и Ирландии всегда конкурентоспособны. В перерыве пришлось хорошо подумать, как создать проблемы ирландцам, и у нас это получилось. Теперь надо с тем же настроем и менталитетом сыграть и против Украины, - цитирует Хендри BBC Sport.