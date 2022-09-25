Кристи: «Большая победа»

Сборная Шотландии одержала волевую победу в пятом туре Лиги Наций, обыграв на своем поле ирландцев. Шотландцы пропустили в первом тайме, но забили два мяча во второй половине игры. Теперь судьба первой строчки в группе решится в прямом матче Украины и Шотландии 27 сентября. Автор победного гола Райан Кристи очень доволен.

- Большая победа. Мы очень хотели выиграть, хотя в первом тайме было невозможно контролировать игру. Удалось показать характер во второй половине встречи, вернуться в игру. Теперь надо сыграть столь же хорошо, уверенно в себе, и во вторник, - цитирует Кларка BBC Sport.