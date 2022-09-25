Наставник Ирландии: «Удар в челюсть»

Сборная Шотландии одержала волевую победу в пятом туре Лиги Наций, обыграв на своем поле ирландцев. Шотландцы пропустили в первом тайме, но забили два мяча во второй половине игры. Ирландский наставник Стивен Кенни прокомментировал события прошедшего матча.

- В первом тайме сыграли очень хорошо и контролировали игру. Очень жаль, что быстро пропустили после начала второй половины игры. Шотландия перехватила инициативу. в случае с пенальти в наши ворота я считаю, что алана Брауна толкнули в спину перед тем, как он сыграл рукой. Это был удар в челюсть, но надо пережить, - цитирует Кенни BBC Sport.