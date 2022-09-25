Наставник Шотландии: «Теперь нас ждёт непростой гостевой матч»

Сборная Шотландии одержала волевую победу в пятом туре Лиги Наций, обыграв на своем поле ирландцев. Шотландцы пропустили в первом тайме, но забили два мяча во второй половине игры. Теперь судьба первой строчки в группе решится в прямом матче Украины и Шотландии 27 сентября. Шотландский наставник Стив Кларк очень доволен.

- Мы знали, что будет нелегко, и в первом тайме ирландцы активно мешали нам набрать ритм. Тем не менее, мы взяли свое и я восхищаюсь игроками. Теперь нам достаточно взять очко и выиграть группу, но нас ждет непростой гостевой матч. После него и поговорим. Мы уже набрали больше очков, чем в предыдущем розыгрыше Лиги Наций, и это очень радует, - цитирует Кларка BBC Sport.