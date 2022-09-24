Сборная Греции неожиданно оступилась на Кипре

Греки первыми выиграли свою группу Лиги наций, сделав это ещё в июне. Сегодня они в статусе победителя квартета гостили на Кипре. Островитяне открыли счет на 18-й минуте, и гол Мариноса Циониса в итоге оказался единственным - неожиданная победа киприотов (1:0). Сборная Греции лидирует с 12 очками, у Косова - 6, у Северной Ирландии и Кипра - по 5.