Сборная Греции неожиданно оступилась на Кипре

Греки первыми выиграли свою группу Лиги наций, сделав это ещё в июне. Сегодня они в статусе победителя квартета гостили на Кипре. Островитяне открыли счет на 18-й минуте, и гол Мариноса Циониса в итоге оказался единственным - неожиданная победа киприотов (1:0). Сборная Греции лидирует с 12 очками, у Косова - 6, у Северной Ирландии и Кипра - по 5.
Протокол игры
|(1:0) Ционис Маринос18'
Панайи Костас•Андреу Стелиос•Роберж Валентин•Кателарис Фанос•Иоанну Николас76' (Антониадес Мариос (76') •Кириаку Хараламбос•Кастанос Григорис75' (Гогич Александрос (75') •Артиматас Костакис•Лойзу Лойзос58' (Харалампус Харалампос (58') • 90'Сотириу Пиерос76' (Какулис Андроникос (76') •Ционис Маринос64' (Каро Андреас (64')
Влаходимос Одиссеас•Бэлдок Джордж•Мавропанос Константинос•Хацидиакос Пантелис•Цимикас Костас•Бакасетас Тасос58' (Иоаннидис Фотис (58') •Сиопис Манолис 8'46' (Фунтас Таксиархис (46') • 88'Курбелис Димитрис77' (Хадзийованнис Анастасиос (77') •Масурас Гиоргос•Дувикас Анастасиос46' (Бухалакис Андреас (46') •Пелкас Димитрис78' (Александропулос Сотириос (78')
24 сентября. Стадион "АЕК Арена".
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