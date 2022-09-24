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Лига наций УЕФА

Сборная Греции неожиданно оступилась на Кипре

 
24 Сентября 2022 • 23:51 Комментировать
Кипр
1:0
Греция
окончен

Греки первыми выиграли свою группу Лиги наций, сделав это ещё в июне. Сегодня они в статусе победителя квартета гостили на Кипре. Островитяне открыли счет на 18-й минуте, и гол Мариноса Циониса в итоге оказался единственным - неожиданная победа киприотов (1:0). Сборная Греции лидирует с 12 очками, у Косова - 6, у Северной Ирландии и Кипра - по 5.

Протокол игры  
Кипр1:0Греция
(1:0) Ционис Маринос18'  
Панайи КостасАндреу СтелиосРоберж ВалентинКателарис ФаносИоанну Николас 76' (Антониадес Мариос ( 76') Кириаку ХараламбосКастанос Григорис 75' (Гогич Александрос ( 75') Артиматас КостакисЛойзу Лойзос 58' (Харалампус Харалампос ( 58'  90') Сотириу Пиерос 76' (Какулис Андроникос ( 76') Ционис Маринос 64' (Каро Андреас ( 64')
Запасные: Папулис ФотисХристофи ДимитросПанайоту НиколасДеметриу ДеметрисКорреа ПавлосТумбас ЙоакеймЭфрем Георгиос
Влаходимос ОдиссеасБэлдок ДжорджМавропанос КонстантиносХацидиакос ПантелисЦимикас КостасБакасетас Тасос 58' (Иоаннидис Фотис ( 58') Сиопис Манолис  8' 46' (Фунтас Таксиархис ( 46'  88') Курбелис Димитрис 77' (Хадзийованнис Анастасиос ( 77') Масурас ГиоргосДувикас Анастасиос 46' (Бухалакис Андреас ( 46') Пелкас Димитрис 78' (Александропулос Сотириос ( 78')
Запасные: Пасхалакис АлександросГутас ДимитрисКирьякопулос ГеоргиосПапаниколау ЯннисБаркас ВасилисКулиеракис КостасРота Лазарос
24 сентября. Стадион "АЕК Арена".

 

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окончен Армения 0:5 Украина 6.80 4.05 1.53
Идет 421 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
окончен Словения 2:1 Норвегия 4.30 3.45 1.90
окончен Северная Ирландия 2:1 Косово 2.25 3.15 3.50
окончен Кипр 1:0 Греция 6.00 3.65 1.65
окончен Шотландия 2:1 Ирландия 2.05 3.20 4.00
окончен Израиль 2:1 Албания 2.25 3.30 3.35
окончен Испания 1:2 Швейцария 1.52 4.20 7.10
окончен Чехия 0:4 Португалия 5.10 3.75 1.70
окончен Сербия 4:1 Швеция 1.90 3.60 4.15
25.09  16:00 Молдова ... Лихтенштейн 1.20 6.60 13.00
25.09  16:00 Андорра ... Латвия 4.50 3.50 1.81
25.09  19:00 Азербайджан ... Казахстан 2.36 3.20 3.30
25.09  19:00 Словакия ... Беларусь 1.48 4.60 7.00
25.09  21:45 Уэльс ... Польша 3.45 3.15 2.31
25.09  21:45 Австрия ... Хорватия 3.35 3.45 2.23
25.09  21:45 Дания ... Франция 3.50 3.45 2.16
25.09  21:45 Люксембург ... Литва 1.69 3.70 5.60
25.09  21:45 Голландия ... Бельгия 3.05 3.45 2.37
25.09  21:45 Фарерские острова ... Турция 9.00 5.40 1.35
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