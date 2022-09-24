Сборная Сербии разгромила Швецию благодаря хет-трику Митровича

В группе В4 Лиги наций закручивается интрига. После осечки команды Норвегии сборная Сербии настигла лидера благодаря разгромной победе над шведами. При этом скандинавы здорово начали, Виктор Классон открыл счет на 15-й минуте, но три подряд гола Александра Митровича предрешили судьбу матча. А Саша Лукич поставил точку.
Судьба первого места решится в битве Норвегия - Сербия, при этом балканцам нужна только победа.
Протокол игры
|15'Классон Виктор (0:1)
|(1:1) Митрович Александар18'
|(2:1) Митрович Александар45'
|(3:1) Митрович Александар48'
|(4:1) Лукич Саша70'
Милинкович-Савич Ваня•Машович Эрхан•Бабич Срджян•Живкович Андрия 24'46' (Лазович Дарко (46') •Костич Филип84' (Илич Иван (84') •Тадич Душан84'•Лукич Саша (Митрович Стефан (84') •Милинкович-Савич Сергей• 67'Влахович Душан90' (Йович Лука (90') •Митрович Александар72' (Рачич Урош (72') • 90'Младенович Филип
Ольсен Робин•Сундгрен Даниэль•Хиен Исак• 8'Линделоф Виктор•Классон Виктор64' (Эланга Энтони (64') •Сванберг Маттиас•Каюсте Йенс46' (Олссон Кристоффер (46') •Аугустинссон Людвиг•Кулушевски Деян84' (Исхак Микаэль (84') •Дьёкереш Виктор64' (Кайсон Робин (64') •Форсберг Эмиль74' (Карлстрём Йеспер (74')
24 сентября. Стадион "Райко Митич".
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