Сборная Сербии разгромила Швецию благодаря хет-трику Митровича

В группе В4 Лиги наций закручивается интрига. После осечки команды Норвегии сборная Сербии настигла лидера благодаря разгромной победе над шведами. При этом скандинавы здорово начали, Виктор Классон открыл счет на 15-й минуте, но три подряд гола Александра Митровича предрешили судьбу матча. А Саша Лукич поставил точку.

Судьба первого места решится в битве Норвегия - Сербия, при этом балканцам нужна только победа.