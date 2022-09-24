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Лига наций УЕФА

Сборная Сербии разгромила Швецию благодаря хет-трику Митровича

 
24 Сентября 2022 • 23:47 Комментировать (1)
Сербия
4:1
Швеция
окончен

В группе В4 Лиги наций закручивается интрига. После осечки команды Норвегии сборная Сербии настигла лидера благодаря разгромной победе над шведами. При этом скандинавы здорово начали, Виктор Классон открыл счет на 15-й минуте, но три подряд гола Александра Митровича предрешили судьбу матча. А Саша Лукич поставил точку.

Судьба первого места решится в битве Норвегия - Сербия, при этом балканцам нужна только победа.

Протокол игры  
Сербия4:1Швеция
  15'Классон Виктор (0:1)
(1:1) Митрович Александар18'  
(2:1) Митрович Александар45'  
(3:1) Митрович Александар48'  
(4:1) Лукич Саша70'  
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняМашович ЭрханБабич СрджянЖивкович Андрия  24' 46' (Лазович Дарко ( 46') Костич Филип 84' (Илич Иван ( 84') Тадич Душан 84'Лукич Саша (Митрович Стефан ( 84') Милинкович-Савич Сергей  67'Влахович Душан 90' (Йович Лука ( 90') Митрович Александар 72' (Рачич Урош ( 72'  90') Младенович Филип
Запасные: Дмитрович МаркоИлич МаркоЭракович СтрахиняПавлович СтрахиняРадоньич НеманьяДжуричич Филип
Ольсен РобинСундгрен ДаниэльХиен Исак  8'Линделоф ВикторКлассон Виктор 64' (Эланга Энтони ( 64') Сванберг МаттиасКаюсте Йенс 46' (Олссон Кристоффер ( 46') Аугустинссон ЛюдвигКулушевски Деян 84' (Исхак Микаэль ( 84') Дьёкереш Виктор 64' (Кайсон Робин ( 64') Форсберг Эмиль 74' (Карлстрём Йеспер ( 74')
Запасные: Линде АндреасАндерссон ЙоэльГудмундссон ГабриэльНордфельдт КристофферКуртулус ЭдвинОусоу АйхамВолемарк Патрик
24 сентября. Стадион "Райко Митич".

 

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Сборная Сербии Сборная Швеции
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Сентября 2022 в 23:49
Санёк, ты гладиатор..
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окончен Армения 0:5 Украина 6.80 4.05 1.53
Идет 421 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
окончен Словения 2:1 Норвегия 4.30 3.45 1.90
окончен Северная Ирландия 2:1 Косово 2.25 3.15 3.50
окончен Чехия 0:4 Португалия 5.10 3.75 1.70
окончен Сербия 4:1 Швеция 1.90 3.60 4.15
окончен Кипр 1:0 Греция 6.00 3.65 1.65
окончен Шотландия 2:1 Ирландия 2.05 3.20 4.00
окончен Израиль 2:1 Албания 2.25 3.30 3.35
окончен Испания 1:2 Швейцария 1.52 4.20 7.10
25.09  16:00 Молдова ... Лихтенштейн 1.20 6.60 13.00
25.09  16:00 Андорра ... Латвия 4.50 3.50 1.81
25.09  19:00 Азербайджан ... Казахстан 2.36 3.20 3.30
25.09  19:00 Словакия ... Беларусь 1.48 4.60 7.00
25.09  21:45 Фарерские острова ... Турция 9.00 5.40 1.35
25.09  21:45 Уэльс ... Польша 3.45 3.15 2.31
25.09  21:45 Австрия ... Хорватия 3.35 3.45 2.23
25.09  21:45 Дания ... Франция 3.50 3.45 2.16
25.09  21:45 Люксембург ... Литва 1.69 3.70 5.60
25.09  21:45 Голландия ... Бельгия 3.05 3.45 2.37
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