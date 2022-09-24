Сборная Израиля вышла в лигу А, едва не упустив победу над Албанией

В группе В2 Лиги наций сборная Израиля играла дома против Албании. В первой же атаке второго тайма хозяева повели в счете после удара Шона Вайссмана, но упустили гарантированную победу в группе на 88-й минуте, когда Мюрто Узуни сравнял счет - 1:1.
Казалось, что судьба первого места решится в последнем поединке Албания - Исландия, но израильтяне еще не сказали последнего слова, и Тай Барибо вырвал победу - 2:1. Израиль будет играть в лиге А.
Протокол игры
|(1:0) Вайссман Шон46'
|88'Узуни Мюрто (1:1)
|(2:1) Барибо Тай90'
Глазер Омри•Даса Элазар•Витор Мигел87' (Raz Shlomo (87') •Гольдберг Шон•Лайднер Дорон73' (Глазер Дан (73') •Каничовски Габи•Лави Нета•Карзев Эден73' (Групер Дэнни (73') •Хазиза Долев• 52'Вайссман Шон 74'86' (Барибо Тай (86') •Абада Лиэль77' (Ацили Омер (77')
Стракоша Томас•Балью Иван46' (Весели Фредерик (46') •Исмайли Ардиан•Айети Арлинд 45'78' (Узуни Мюрто (78') •Абраши Амир67' (Байрами Недим (67') •Хюсай Эльсейд•Аслани Кристьян67' (Рамадани Юльбер (67') •Гьясула Клаус•Ляци Казим•Броя Армандо•Чикалеши Сокол 65'78' (Михай Энеа (78')
24 сентября. Стадион "Блумфилд".
Бан пользователя