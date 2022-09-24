Сборная Израиля вышла в лигу А, едва не упустив победу над Албанией

В группе В2 Лиги наций сборная Израиля играла дома против Албании. В первой же атаке второго тайма хозяева повели в счете после удара Шона Вайссмана, но упустили гарантированную победу в группе на 88-й минуте, когда Мюрто Узуни сравнял счет - 1:1.

Казалось, что судьба первого места решится в последнем поединке Албания - Исландия, но израильтяне еще не сказали последнего слова, и Тай Барибо вырвал победу - 2:1. Израиль будет играть в лиге А.