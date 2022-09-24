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Лига наций УЕФА

Сборная Израиля вышла в лигу А, едва не упустив победу над Албанией

 
24 Сентября 2022 • 23:41 Комментировать
Израиль
2:1
Албания
окончен

В группе В2 Лиги наций сборная Израиля играла дома против Албании. В первой же атаке второго тайма хозяева повели в счете после удара Шона Вайссмана, но упустили гарантированную победу в группе на 88-й минуте, когда Мюрто Узуни сравнял счет - 1:1.

Казалось, что судьба первого места решится в последнем поединке Албания - Исландия, но израильтяне еще не сказали последнего слова, и Тай Барибо вырвал победу - 2:1. Израиль будет играть в лиге А.

Протокол игры  
Израиль2:1Албания
(1:0) Вайссман Шон46'  
  88'Узуни Мюрто (1:1)
(2:1) Барибо Тай90'  
Глазер ОмриДаса ЭлазарВитор Мигел 87' (Raz Shlomo ( 87') Гольдберг ШонЛайднер Дорон 73' (Глазер Дан ( 73') Каничовски ГабиЛави НетаКарзев Эден 73' (Групер Дэнни ( 73') Хазиза Долев  52'Вайссман Шон  74' 86' (Барибо Тай ( 86') Абада Лиэль 77' (Ацили Омер ( 77')
Запасные: Герафи ЙоавАбу-Абайд ИядНатхо БибрасМарсиано ОфирАльтман ОмриДадья ОрШвиро Итамар
Стракоша ТомасБалью Иван 46' (Весели Фредерик ( 46') Исмайли АрдианАйети Арлинд  45' 78' (Узуни Мюрто ( 78') Абраши Амир 67' (Байрами Недим ( 67') Хюсай ЭльсейдАслани Кристьян 67' (Рамадани Юльбер ( 67') Гьясула КлаусЛяци КазимБроя АрмандоЧикалеши Сокол  65' 78' (Михай Энеа ( 78')
Запасные: Муколли АрбнорДока АльбиБериша Этрит  87'Сулейманов ТауланЛеняни ЭрмирЧокай ЭнисКастари Элхан
24 сентября. Стадион "Блумфилд".

 

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Идет 421 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
окончен Армения 0:5 Украина 6.80 4.05 1.53
окончен Северная Ирландия 2:1 Косово 2.25 3.15 3.50
окончен Словения 2:1 Норвегия 4.30 3.45 1.90
окончен Израиль 2:1 Албания 2.25 3.30 3.35
окончен Испания 1:2 Швейцария 1.52 4.20 7.10
окончен Чехия 0:4 Португалия 5.10 3.75 1.70
окончен Сербия 4:1 Швеция 1.90 3.60 4.15
окончен Кипр 1:0 Греция 6.00 3.65 1.65
окончен Шотландия 2:1 Ирландия 2.05 3.20 4.00
25.09  16:00 Андорра ... Латвия 4.50 3.50 1.81
25.09  16:00 Молдова ... Лихтенштейн 1.20 6.60 13.00
25.09  19:00 Словакия ... Беларусь 1.48 4.60 7.00
25.09  19:00 Азербайджан ... Казахстан 2.36 3.20 3.30
25.09  21:45 Дания ... Франция 3.50 3.45 2.16
25.09  21:45 Люксембург ... Литва 1.69 3.70 5.60
25.09  21:45 Голландия ... Бельгия 3.05 3.45 2.37
25.09  21:45 Фарерские острова ... Турция 9.00 5.40 1.35
25.09  21:45 Уэльс ... Польша 3.45 3.15 2.31
25.09  21:45 Австрия ... Хорватия 3.35 3.45 2.23
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