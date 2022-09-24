Сборная Шотландии снова лидирует после волевой победы над Ирландией

Сборная Шотландии вернулась на первое место в группе В1 Лиги наций. Лидеры квартета принимали соперников из Ирландии. Игра получилась напряжённой с обилием единоборств, ударов было не так много, но встреча получилась результативной. Гости повели после углового и удара Джона Игана в сутолоке у ворот. Только начался второй тайм, как соперник отыгрался, навес и удар головой Джека Хендри. А в концовке Райан Кристи реализовал пенальти.

2:1, Шотландия выходит на первое место и выйдет в лигу А, если не проиграет украинцам в последнем туре. Ирландия и Армения выяснят, кто же пойдет на понижение в классе.