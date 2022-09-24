Сборная Шотландии снова лидирует после волевой победы над Ирландией

Сборная Шотландии вернулась на первое место в группе В1 Лиги наций. Лидеры квартета принимали соперников из Ирландии. Игра получилась напряжённой с обилием единоборств, ударов было не так много, но встреча получилась результативной. Гости повели после углового и удара Джона Игана в сутолоке у ворот. Только начался второй тайм, как соперник отыгрался, навес и удар головой Джека Хендри. А в концовке Райан Кристи реализовал пенальти.
2:1, Шотландия выходит на первое место и выйдет в лигу А, если не проиграет украинцам в последнем туре. Ирландия и Армения выяснят, кто же пойдет на понижение в классе.
Протокол игры
|18'Иган Джон (0:1)
|(1:1) Хендри Джек50'
|(2:1) Кристи Райан82'
Гордон Крейг•Хикки Аарон58' (Фрейзер Райан (58') •Хендри Джек•Маккена Скотт• 63'Тирни Киран42' (Тэйлор Грэг (42') •Мактоминай Скотт• 87'Макгрегор Каллум•Армстронг Стюарт58' (Ралстон Энтони (58') •Макгинн Джон•Кристи Райан85' (Адамс Че (85') •Дайкс Линдон85' (Маклин Кенни (85')
Базуну Гэвин•Коллинз Натан•Иган Джон• 74'О'Ши Дара•Доэрти Мэтт76' (Робинсон Каллум (76') •Макклин Джеймс83' (Брэйди Роберт (83') •Моламби Джейсон76' (Коулмэн Шеймус (76') • 81'Каллен Джош• 45'Найт Джейсон• 87'Обафеми Майкл60' (Огбене Чидози (60') •Пэрротт Трой76' (Браун Алан (76')
24 сентября. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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