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Лига наций УЕФА

Сборная Шотландии снова лидирует после волевой победы над Ирландией

 
24 Сентября 2022 • 23:39 Комментировать
Шотландия
2:1
Ирландия
окончен

Сборная Шотландии вернулась на первое место в группе В1 Лиги наций. Лидеры квартета принимали соперников из Ирландии. Игра получилась напряжённой с обилием единоборств, ударов было не так много, но встреча получилась результативной. Гости повели после углового и удара Джона Игана в сутолоке у ворот. Только начался второй тайм, как соперник отыгрался, навес и удар головой Джека Хендри. А в концовке Райан Кристи реализовал пенальти.

2:1, Шотландия выходит на первое место и выйдет в лигу А, если не проиграет украинцам в последнем туре. Ирландия и Армения выяснят, кто же пойдет на понижение в классе.

Протокол игры  
Шотландия2:1Ирландия
  18'Иган Джон (0:1)
(1:1) Хендри Джек50'  
(2:1) Кристи Райан82'  
Гордон КрейгХикки Аарон 58' (Фрейзер Райан ( 58') Хендри ДжекМаккена Скотт  63'Тирни Киран 42' (Тэйлор Грэг ( 42') Мактоминай Скотт  87'Макгрегор КаллумАрмстронг Стюарт 58' (Ралстон Энтони ( 58') Макгинн ДжонКристи Райан 85' (Адамс Че ( 85') Дайкс Линдон 85' (Маклин Кенни ( 85')
Запасные: Келли ЛиамДойг ДжошГаллахер ДекланМаккрори РоббиГилмор БиллиДжек РайанПортеус Райан
Базуну ГэвинКоллинз НатанИган Джон  74'О'Ши ДараДоэрти Мэтт 76' (Робинсон Каллум ( 76') Макклин Джеймс 83' (Брэйди Роберт ( 83') Моламби Джейсон 76' (Коулмэн Шеймус ( 76'  81') Каллен Джош  45'Найт Джейсон  87'Обафеми Майкл 60' (Огбене Чидози ( 60') Пэрротт Трой 76' (Браун Алан ( 76')
Запасные: Хоган СкоттТраверс МаркО'Лири МаксДаффи ШейнХендрик ДжеффХурихэйн КонорО'Дуда Каллум
24 сентября. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).

 

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Сборная Ирландии Сборная Шотландии
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окончен Армения 0:5 Украина 6.80 4.05 1.53
Идет 421 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
окончен Словения 2:1 Норвегия 4.30 3.45 1.90
окончен Северная Ирландия 2:1 Косово 2.25 3.15 3.50
окончен Чехия 0:4 Португалия 5.10 3.75 1.70
окончен Сербия 4:1 Швеция 1.90 3.60 4.15
окончен Кипр 1:0 Греция 6.00 3.65 1.65
окончен Шотландия 2:1 Ирландия 2.05 3.20 4.00
окончен Израиль 2:1 Албания 2.25 3.30 3.35
окончен Испания 1:2 Швейцария 1.52 4.20 7.10
25.09  16:00 Молдова ... Лихтенштейн 1.20 6.60 13.00
25.09  16:00 Андорра ... Латвия 4.50 3.50 1.81
25.09  19:00 Словакия ... Беларусь 1.48 4.60 7.00
25.09  19:00 Азербайджан ... Казахстан 2.36 3.20 3.30
25.09  21:45 Голландия ... Бельгия 3.05 3.45 2.37
25.09  21:45 Фарерские острова ... Турция 9.00 5.40 1.35
25.09  21:45 Уэльс ... Польша 3.45 3.15 2.31
25.09  21:45 Австрия ... Хорватия 3.35 3.45 2.23
25.09  21:45 Дания ... Франция 3.50 3.45 2.16
25.09  21:45 Люксембург ... Литва 1.69 3.70 5.60
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