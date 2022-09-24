Холанн открыл счёт в матче со Словенией, но норвежцы проиграли

Сборная Норвегии могла сделать серьёзный шаг к победе в группе в случае успешной игры на выезде против аутсайдеров группы из Словении. В равной борьбе скандинавы повели в начале второго тайма, когда Эрлинг Холанн получил мяч в центре штрафной. Соперник отыгрался после замыкания дальней штанги Андражем Шпораром. Интересно, что эта пара игроков в первом тайме попадала в каркас ворот. А судьбу поединка решил обычный дальний удар, при этом голкипер норвежцев не был готов к попытке Бенджамина Сеско.

Словения победила 2:1, ушла с последнего места и подарила сербам шанс настичь лидера уже сегодня.