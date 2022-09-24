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Холанн открыл счёт в матче со Словенией, но норвежцы проиграли

 
24 Сентября 2022 • 20:57 Комментировать
Словения
2:1
Норвегия
окончен

Сборная Норвегии могла сделать серьёзный шаг к победе в группе в случае успешной игры на выезде против аутсайдеров группы из Словении. В равной борьбе скандинавы повели в начале второго тайма, когда Эрлинг Холанн получил мяч в центре штрафной. Соперник отыгрался после замыкания дальней штанги Андражем Шпораром. Интересно, что эта пара игроков в первом тайме попадала в каркас ворот. А судьбу поединка решил обычный дальний удар, при этом голкипер норвежцев не был готов к попытке Бенджамина Сеско.

Словения победила 2:1, ушла с последнего места и подарила сербам шанс настичь лидера уже сегодня.

Протокол игры  
Словения2:1Норвегия
  47'Холанн Эрлинг (0:1)
(1:1) Шпорар Андраж69'  
(2:1) Сеско Бенджамин81'  
Облак ЯнКарничник Зан 90' (Брекало Давид ( 90') Блажич МихаБийол ЯкаСикошек ГрегорСтоянович Петар  64'Гнезда-Черин Адам 90' (Горенц-Станкович Йон ( 90') Куртич Ясмин  74'Вербич Беньямин 72' (Ловрич Санди ( 72') Шпорар Андраж  64' 88' (Чрнигой Домен ( 88') Сеско Бенджамин
Запасные: Элшник ТимиВекич ИгорЗахович ЛукаХорват ТомиЗайц МихаБелек ВидМевля МихаБалковец Юре
Нюланд ЭрьянРюэрсон ЮлианХанше-Ольсен АндреасЭстигор ЛеоМелинг БиргерЭдегор Мартин 71' (Эурснес Фредрик ( 71') Берге СандерТорстведт Кристиан  37' 61' (Торсби Мортен ( 61'  72') Сорлот Александр 62' (Ларсен Йорген ( 62') Холанн ЭрлингЭльюнусси Мохамед 70' (Дели Матс Мёллер ( 70')
Запасные: Айер КристофферГрютебуст СтенЭлабделлауи ОмарГрегерсен СтианБрюнхильдсен ОлаХансен АндреБерг ПатрикБьоркан Фредерик
24 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
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окончен Армения 0:5 Украина 6.80 4.05 1.53
окончен Северная Ирландия 2:1 Косово 2.25 3.15 3.50
окончен Словения 2:1 Норвегия 4.30 3.45 1.90
Идет 6 минута Испания 0:0 Швейцария 1.53 4.30 6.40
Идет 6 минута Чехия 0:0 Португалия 4.30 3.65 1.87
Идет 4 минута Сербия 0:0 Швеция 2.15 3.40 3.55
Идет 5 минута Кипр 0:0 Греция 5.20 3.70 1.72
Идет 6 минута Шотландия 0:0 Ирландия 2.22 3.30 3.45
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