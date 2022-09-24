Холанн открыл счёт в матче со Словенией, но норвежцы проиграли

Сборная Норвегии могла сделать серьёзный шаг к победе в группе в случае успешной игры на выезде против аутсайдеров группы из Словении. В равной борьбе скандинавы повели в начале второго тайма, когда Эрлинг Холанн получил мяч в центре штрафной. Соперник отыгрался после замыкания дальней штанги Андражем Шпораром. Интересно, что эта пара игроков в первом тайме попадала в каркас ворот. А судьбу поединка решил обычный дальний удар, при этом голкипер норвежцев не был готов к попытке Бенджамина Сеско.
Словения победила 2:1, ушла с последнего места и подарила сербам шанс настичь лидера уже сегодня.
Протокол игры
|47'Холанн Эрлинг (0:1)
|(1:1) Шпорар Андраж69'
|(2:1) Сеско Бенджамин81'
Облак Ян•Карничник Зан90' (Брекало Давид (90') •Блажич Миха•Бийол Яка•Сикошек Грегор•Стоянович Петар• 64'Гнезда-Черин Адам90' (Горенц-Станкович Йон (90') •Куртич Ясмин• 74'Вербич Беньямин72' (Ловрич Санди (72') •Шпорар Андраж 64'88' (Чрнигой Домен (88') •Сеско Бенджамин
Нюланд Эрьян•Рюэрсон Юлиан•Ханше-Ольсен Андреас•Эстигор Лео•Мелинг Биргер•Эдегор Мартин71' (Эурснес Фредрик (71') •Берге Сандер•Торстведт Кристиан 37'61' (Торсби Мортен (61') • 72'Сорлот Александр62' (Ларсен Йорген (62') •Холанн Эрлинг•Эльюнусси Мохамед70' (Дели Матс Мёллер (70')
24 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).
Бан пользователя