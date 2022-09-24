Сборная Северной Ирландии дожала соперников из Косова

Сборные Северной Ирландии и Косова провели матч пятого тура Лиги наций. Британцы ведут борьбу за выживание, а их соперник уже не решает турнирных задач. Игра получилась весьма событийной и богатой на удары. Ведат Мурики открыл счет в начале второго тайма, метко пробив из-за пределов штрафной. Соперник тут же создал три супермомента, но сравнял счет только в концовке, когда Гэвин Уайт замкнул прострел. На 90-й минуте ирландцы вырвали победу после удара Джоша Мадженниса.

2:1, у команды Косова 6 очков и второй результат, соперник с 5 баллами вышел на чистое третье место.