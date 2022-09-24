Сборная Северной Ирландии дожала соперников из Косова

Сборные Северной Ирландии и Косова провели матч пятого тура Лиги наций. Британцы ведут борьбу за выживание, а их соперник уже не решает турнирных задач. Игра получилась весьма событийной и богатой на удары. Ведат Мурики открыл счет в начале второго тайма, метко пробив из-за пределов штрафной. Соперник тут же создал три супермомента, но сравнял счет только в концовке, когда Гэвин Уайт замкнул прострел. На 90-й минуте ирландцы вырвали победу после удара Джоша Мадженниса.
2:1, у команды Косова 6 очков и второй результат, соперник с 5 баллами вышел на чистое третье место.
Протокол игры
|58'Мурики Ведат (0:1)
|(1:1) Уайт Гэвин82'
|(2:1) Мадженнис Джош90'
Пикок-Фаррелл Бэйли•Макнейр Пэдди•Эванс Джонни•Флэнаган Том•Льюис Джамал76' (Фергюсон Шейн (76') •Эванс Корри76' (Лэйвери Шейн (76') •Брэдли Конор•Дэвис Стивен90' (Маккэнн Алистер (90') •Сэвилл Джордж67' (Томпсон Джордан (67') •Мадженнис Джош•Чарльз Дион76' (Уайт Гэвин (76')
Мурич Ариянет•Хадергьонай Флорент•Фазлии Бетим• 44'Алити Фидан•Ррудхани Донат•Целина Берсант•Дрешевич Ибрахим•Муслия Флоран78' (Лосаж Флорьян (78') •Рашица Милот68' (Зенели Арбер (68') •Мурики Ведат•Рашани Эльбасан87' (Бютюки Зюмер (87')
24 сентября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
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