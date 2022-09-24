Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Бэйл заявил, что находится в оптимальной форме

 
24 Сентября 2022 • 18:59 Комментировать

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл оценил свою нынешнюю форму.

Бэйл сказал BBC, что готов выйти в стартовом составе в предстоящем матче со сборной Польши, если наставник команды Роберт Пейдж выберет его. Игрок заявил, что сейчас находится в оптимальной форме, которой не было в последние годы, важно получать игровое время, ведь чем больше играешь, тем лучше форма.

Сборная Уэльса примет на своем поле сборную Польши в рамках матча шестого тура Лиги наций, встреча пройдет завтра, 25 сентября, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

На данный момент Уэльс занимает последнее (4) место в своей группе, набрав одно очко после пяти матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Уэльса Гарет Бэйл Роберт Пейдж
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Армения 0:5 Украина 6.20 4.10 1.57
Идет 198 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
Идет 15 минута Словения 0:0 Норвегия 3.75 3.45 2.07
Идет 17 минута Северная Ирландия 0:0 Косово 2.23 3.35 3.45
24.09  21:45 Израиль ... Албания 2.31 3.25 3.35
24.09  21:45 Шотландия ... Ирландия 2.22 3.30 3.45
24.09  21:45 Испания ... Швейцария 1.53 4.30 6.40
24.09  21:45 Чехия ... Португалия 4.30 3.65 1.87
24.09  21:45 Сербия ... Швеция 2.15 3.40 3.55
24.09  21:45 Кипр ... Греция 5.20 3.70 1.72
25.09  16:00 Молдова ... Лихтенштейн 1.20 6.60 13.00
25.09  16:00 Андорра ... Латвия 4.50 3.50 1.81
25.09  19:00 Словакия ... Беларусь 1.48 4.60 7.00
25.09  19:00 Азербайджан ... Казахстан 2.36 3.20 3.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
18:59 · Лига наций УЕФА
Бэйл заявил, что находится в оптимальной форме
17:53 · Лига наций УЕФА
Сборная Украины вернула лидерство, забив 5 мячей в Армении 5
15:47 · Испания. Ла Лига
Ван Галь объяснил, почему ставит де Йонга и Депая в основу, хотя оба футболиста недостаточно играют в «Барселоне»
15:41 · Голландия. Эредивизие
Броббей: «Было бы здорово забить в матче с Бельгией»
15:30 · Лига наций УЕФА
Армения - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
15:18 · Лига наций УЕФА
Ван Галь: «Броббей и Гравенберх могут сыграть завтра с Бельгией»
15:13 · Лига наций УЕФА
Ван Дейк: «Мы непобедимы при ван Гале и хотим продолжать в том же духе»
12:40 · Лига наций УЕФА
Эдегор готов сыграть сегодня со Словенией
10:55 · Лига наций УЕФА
Дембеле рискует пропустить матч Франции против Дании
10:48 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Я отправился на Евро-2020 после 8-недельной травмы и попал в символическую сборную турнира»
10:11 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о поражении Венгрии: «Мы совершили слишком много ошибок»
09:58 · Германия. Бундеслига
Флик признал, что допустил ошибку, выпустив Хофманна на правом фланге обороны в матче с Венгрией
09:49 · Лига наций УЕФА
Грилиш не поможет Англии в матче с Германией
09:26 · Лига наций УЕФА
Димарко: «Стыдно не участвовать в чемпионате мира»
08:54 · Лига наций УЕФА
Англия и Сан-Марино - единственные сборные, не забившие с игры в Лиге наций
Все новости
Рекомендуем