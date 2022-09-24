Бэйл заявил, что находится в оптимальной форме

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл оценил свою нынешнюю форму.

Бэйл сказал BBC, что готов выйти в стартовом составе в предстоящем матче со сборной Польши, если наставник команды Роберт Пейдж выберет его. Игрок заявил, что сейчас находится в оптимальной форме, которой не было в последние годы, важно получать игровое время, ведь чем больше играешь, тем лучше форма.

Сборная Уэльса примет на своем поле сборную Польши в рамках матча шестого тура Лиги наций, встреча пройдет завтра, 25 сентября, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

На данный момент Уэльс занимает последнее (4) место в своей группе, набрав одно очко после пяти матчей.