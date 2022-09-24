Эдегор готов сыграть сегодня со Словенией

Капитан лондонского «Арсенала» и сборной Норвегии Мартине Эдегор готов принять участие в сегодняшнем матче Лиги наций со Словенией. Об это сообщает журналист Конор Хамм в социальных сетях.

Напомним, что ранее участие полузащитника в сегодняшней игре находилось под вопросом из-за травмы. В случае отсутствия Эдегора капитанская повязка должна была достаться нападающему «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

В нынешнем сезоне Эдегор забил три гола в шести матчах чемпионата Англии. Футболист выступает за «Арсенал» с середины сезона-2020/21, когда пришёл в аренду из мадридского «Реала». Спустя полгода «канониры» выкупили хавбека на постоянной основе.