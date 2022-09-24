Англия и Сан-Марино - единственные сборные, не забившие с игры в Лиге наций

Подходит к завершению групповая стадия Лиги наций. Национальным командам на днях предстоит провести матчи последнего тура.

Примечательно, что два участника соревнований до сих пор не смогли отметиться голами с игры. Это сборные Англии и Сан-Марино.

Напомним, что подопечные Гарета Саутгейта забили лишь один гол с пенальти при семи пропущенных мячах в пяти встречах.

В последнем матче англичане на выезде потерпели поражение от сборной Италии со счетом 0:1. В последнем туре группового этапа соревнований британская команда померяется силами с национальной сборной Германии.