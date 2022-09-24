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Лига наций УЕФА

Киммих объяснил поражение Германии от Венгрии

 
24 Сентября 2022 • 06:33 Комментировать

Защитник национальной команды Германии Йозуа Киммих пообщался с представителями СМИ после матча пятого тура группового этапа Лиги наций со сборной Венгрии. «Бундестим» потерпела минимальное поражение со счетом 0:1. Единственный мяч забил Адам Салаи.

«Германия слишком медленно набирала обороты и допустила много ошибок. Нашей задачей была победа в группе, но все пошло не так, как хотелось бы», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром сборная Германии с шестью баллами занимает третье место в квартете. Лидирует Венгрия, набравшая десять пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Йозуа Киммих
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