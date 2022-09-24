Сборная Англии не может выиграть у Италии в значимом матче уже 45 лет

Сборная Англии сенсационно плохо выступает в нынешнем розыгрыше Лиге Наций - в пяти проведенных матчах она еще не выиграла ни разу, потерпев в пятницу поражение от итальянцев в игре, которая могла бы стать для англичан маленькой местью за поражение в финале Евро-2020. Но гол Джакомо Распадори в середине второго тайма перечеркнул надежды родоначальников футбола.

Как оказалось, сборная Англии не может обыграть итальянцев в значимом матче уже 45 лет. В последний раз такое происходило в квалификационном турнире к ЧМ-1978 - тогда англичане 16 ноября 1977 года выиграли в Лондоне со счетом 2:0.