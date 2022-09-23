Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Боснии и Герцеговины выиграла матч у Черногории и группу в целом

 
23 Сентября 2022 • 23:41 Комментировать
Босния и Герцеговина
1:0
Черногория
окончен

Сборные Боснии и Герцеговины и Черногории провели матч за лидерство в группе В3 Лиги наций. Хозяева были поострее и добились победы со счетом 1:0. Если первый гол Эрмедина Демировича отменили из-за офсайда, то на 45-й минуте он забил по правилам, замкнув скидку от Эдина Джеко.

Босния и Герцеговина становится недостижимой для соперников и сыграет в лиге А.

Протокол игры  
Босния и Герцеговина1:0Черногория
(1:0) Демирович Эрмедин45'  
Шехич ИбрагимДедич Амар 90' (Сушич Матео ( 90') Хаджикадунич Деннис  79'Саничанин СинишаКолашинац СеадПьянич Миралем  28' 67' (Цимирот Гойко ( 67') Бешич Мухамед 73' (Гояк Амер ( 73') Хаджиахметович АмирСтеванович Мирослав 73' (Кодро Кенан ( 73') Джеко Эдин  78'Демирович Эрмедин  10'
Запасные: Пирич КенанШарич ДариоДанилович ВладанПревляк СмаилДулевич ХарисМиличевич ХрвоеВасиль НиколаШербечич Бесим
Миятович МиланВешович МаркоВуячич ИгорТомашевич ЗаркоРадунович РистоМарушич АдамЯнкович Марко 81' (Цамай Дритон ( 81') Шчекич Александар 70' (Хакшабанович Сеад ( 70') Савичевич Вукан  22' 46' (Вукчевич Никола ( 46') Йоветич Стеван 70' (Джюрджевич Урош ( 70') Осмаич Милутин 46' (Мугоша Стефан ( 46')
Запасные: Раичкович МилошБожович ДрашкоБалич СашаШаркич МатияВукчевич МаркоСимич МаркоКаревич Лазар
23 сентября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Черногории Сборная Боснии И Герцеговины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эстония 2:1 Мальта 2.00 3.15 4.30
окончен Грузия 2:0 Северная Македония 2.12 3.15 3.90
окончен Босния и Герцеговина 1:0 Черногория 1.87 3.35 4.70
окончен Болгария 5:1 Гибралтар 1.14 8.50 22.00
окончен Германия 0:1 Венгрия 1.28 5.90 10.00
окончен Финляндия 1:1 Румыния 2.30 3.20 3.35
окончен Италия 1:0 Англия 3.10 3.25 2.50
Идет 0 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
24.09  16:00 Армения ... Украина 6.20 4.10 1.57
24.09  19:00 Словения ... Норвегия 3.75 3.45 2.07
24.09  19:00 Северная Ирландия ... Косово 2.23 3.35 3.45
24.09  21:45 Испания ... Швейцария 1.53 4.30 6.40
24.09  21:45 Чехия ... Португалия 4.30 3.65 1.87
24.09  21:45 Сербия ... Швеция 2.15 3.40 3.55
24.09  21:45 Кипр ... Греция 5.20 3.70 1.72
24.09  21:45 Израиль ... Албания 2.31 3.25 3.35
24.09  21:45 Шотландия ... Ирландия 2.22 3.30 3.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
00:06 · Чемпионат мира 2022
У сборной Англии ноль побед в официальных матчах в 2022 году
23 Сентября
23:41 · Лига наций УЕФА
Сборная Болгарии забила 5 мячей Гибралтару и остаётся в лиге С
23:41 · Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины выиграла матч у Черногории и группу в целом
23:40 · Лига наций УЕФА
Сборные Финляндии и Румынии не определили сильнейшего
23:29 · Лига наций УЕФА
У Кварацхелии десять результативных действий в восьми играх Лиги наций УЕФА
23:05 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи вышел на четвёртое место по количеству матчей за сборную Италии
23:04 · Лига наций УЕФА
Испания – Швейцария: прогноз на матч Лиги наций – 24 сентября 2022
22:50 · Лига наций УЕФА
​Чехия – Португалия: прогноз на матч Лиги наций – 24 сентября 2022
22:15 · Чемпионат мира 2022
Гризманн не пропустил ни одного матча сборной с 2017 года
21:18 · Лига наций УЕФА
Италия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:16 · Лига наций УЕФА
Германия - Венгрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:02 · Лига наций УЕФА
Сборная Эстонии выиграла группу, дожав мальтийцев
20:59 · Лига наций УЕФА
Сборная Грузии разобралась с Северной Македонией и выиграла группу
20:37 · Лига наций УЕФА
Саутгейт внимательно следит за итальянским чемпионатом
19:44 · Лига наций УЕФА
Наставник бельгийской сборной проиграл пари Азару и будет вынужден угостить ужином всю сборную
Все новости
Рекомендуем