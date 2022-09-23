Сборная Боснии и Герцеговины выиграла матч у Черногории и группу в целом

Сборные Боснии и Герцеговины и Черногории провели матч за лидерство в группе В3 Лиги наций. Хозяева были поострее и добились победы со счетом 1:0. Если первый гол Эрмедина Демировича отменили из-за офсайда, то на 45-й минуте он забил по правилам, замкнув скидку от Эдина Джеко.

Босния и Герцеговина становится недостижимой для соперников и сыграет в лиге А.