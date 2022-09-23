Сборная Боснии и Герцеговины выиграла матч у Черногории и группу в целом

Сборные Боснии и Герцеговины и Черногории провели матч за лидерство в группе В3 Лиги наций. Хозяева были поострее и добились победы со счетом 1:0. Если первый гол Эрмедина Демировича отменили из-за офсайда, то на 45-й минуте он забил по правилам, замкнув скидку от Эдина Джеко.
Босния и Герцеговина становится недостижимой для соперников и сыграет в лиге А.
Протокол игры
|(1:0) Демирович Эрмедин45'
Шехич Ибрагим•Дедич Амар90' (Сушич Матео (90') •Хаджикадунич Деннис• 79'Саничанин Синиша•Колашинац Сеад•Пьянич Миралем 28'67' (Цимирот Гойко (67') •Бешич Мухамед73' (Гояк Амер (73') •Хаджиахметович Амир•Стеванович Мирослав73' (Кодро Кенан (73') •Джеко Эдин• 78'Демирович Эрмедин 10'
Миятович Милан•Вешович Марко•Вуячич Игор•Томашевич Зарко•Радунович Ристо•Марушич Адам•Янкович Марко81' (Цамай Дритон (81') •Шчекич Александар70' (Хакшабанович Сеад (70') •Савичевич Вукан 22'46' (Вукчевич Никола (46') •Йоветич Стеван70' (Джюрджевич Урош (70') •Осмаич Милутин46' (Мугоша Стефан (46')
23 сентября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
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