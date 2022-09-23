Сборные Финляндии и Румынии не определили сильнейшего

Сборные Финляндии и Румынии провели невыразительный матч в борьбе за право остаться в лиге В Лиги наций. Встреча получилась равной и с небольшим количеством моментов. Теэму Пукки зарядил из-за штрафной в дебюте поединка, соперник ответил двумя подряд попаданиями в каркас и голом Флорина Тэнасе с близкой дистанции.
1:1, финны с 5 очками на третьем месте, румыны (4) - четвертые.
Протокол игры
|(1:0) Пукки Теэму12'
|52'Тэнасе Флорин (1:1)
Градецки Лукаш•Вяйсянен Лео•Иванов Роберт•Йенсен Ричард•Алхо Николай•Уронен Йере88' (Кайринен Каан (88') •Валакари Онни58' (Лингман Лукас (58') •Шуллер Расмус 71'88' (Нисканен Ильмари (88') •Камара Глен• 61'Йенсен Фредрик58' (Кялльман Беньямин (58') •Пукки Теэму75' (Похьянпало Йоэль (75')
Ионуц Андрей Раду•Ратиу Андрей•Рус Адриан• 41'Неделчару Ионуц•Банку Никусор•Марин Рэзван90' (Чикылдэу Александру (90') •Марин Мариус• 65'Тэнасе Флорин66' (Кордя Андрей (66') •Ман Деннис66' (Станчу Николае (66') •Алибек Денис67' (Пушкаш Георге (67') •Сореску Деян79' (Драгус Денис (79')
23 сентября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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