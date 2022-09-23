Сборные Финляндии и Румынии не определили сильнейшего

Сборные Финляндии и Румынии провели невыразительный матч в борьбе за право остаться в лиге В Лиги наций. Встреча получилась равной и с небольшим количеством моментов. Теэму Пукки зарядил из-за штрафной в дебюте поединка, соперник ответил двумя подряд попаданиями в каркас и голом Флорина Тэнасе с близкой дистанции.

1:1, финны с 5 очками на третьем месте, румыны (4) - четвертые.