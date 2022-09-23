У Кварацхелии десять результативных действий в восьми играх Лиги наций УЕФА

Талантливый новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия подтверждает свой статус главной звезды грузинской национальной команды, показывая невероятную игру в рамках Лиги наций УЕФА.

В победном поединке против Северной Македонии атакующий футболист стал автором второго гола своей сборной, что установило окончательный счёт 2:0. На счету 21-летнего полузащитника пять забитых мячей при таком же количестве ассистов в восьми матчах Лиги наций.

Отметим, что усилия Хвичи позволили его команде добиться повышения в классе. Грузия досрочно вышла во второй по значимости дивизион за тур до конца.

