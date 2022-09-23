Сборная Эстонии выиграла группу, дожав мальтийцев

Сборные Эстонии и Мальты играли в предпоследнем матче Лиги наций в группе D2. Команды бились за первое место. Гости с 45-й минуты играли в меньшинстве и сразу пропустили с пенальти. Аналогичным образом они и отыгрались. Все решилось в самой концовке. Хенри Аниер вырвал победу для Эстонии (2:1), а также первое место в группе и право сыграть в лиге С.
Протокол игры
|(1:0) Саппинен Рауно45'
|51'Теума Тедди (1:1)
|(2:1) Аниер Хенри86'
Хейн Карл-Якоб•Пюрг Хенрик•Тамм Йоонас•Метс Кароль•Оямаа Хенрик77' (Синявский Василий (77') •Калласте Кен46' (Тенисте Тайо (46') •Ващук Богдан68' (Аниер Хенри (68') •Соометс Маркус•Васильев Константин•Зенёв Сергей 73'90' (Кирсс Роберт (90') •Саппинен Рауно68' (Миллер Мартин (68')
Бонелло Анри•Аттард Кейн72' (Дегабриэле Юрген (72') •Пепе Энрико•Борг Жан• 45'Мбонг Джозеф•Камензули Райан•Гийомье Мэтью•Пайбер Брэндон72' (Димеч Шон (72') •Теума Тедди•Сатариано Александер 47'89' (Монтебельо Лука (89') •Джонс Джоди46' (Борг Стив (46')
23 сентября. Стадион "А. Ле Кок Арена".
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