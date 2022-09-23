Сборная Эстонии выиграла группу, дожав мальтийцев

Сборные Эстонии и Мальты играли в предпоследнем матче Лиги наций в группе D2. Команды бились за первое место. Гости с 45-й минуты играли в меньшинстве и сразу пропустили с пенальти. Аналогичным образом они и отыгрались. Все решилось в самой концовке. Хенри Аниер вырвал победу для Эстонии (2:1), а также первое место в группе и право сыграть в лиге С.