Сборная Грузии разобралась с Северной Македонией и выиграла группу

Сборная Грузии отлично провела Лигу наций 2022 года. В пятом туре соревнований грузины принимали конкурентов в борьбе за первое место, команду Северной Македонии. Балканцы играли первым номером, но ничего не добились в атаке, хотя нанесли полтора десятка ударов по воротам. А вот соперник лишь дважды попал в створ, но забил два мяча. В конце первого тайма Хвича Кварацхелия в борьбе с соперником вынудил того срезать мяч в сетку своих ворот. А в середине второго тайма экс-игрок «Рубина» забил уже сам - 2:0.

Грузия с 13 очками выиграла группу, у македонцев вторая строчка и семь баллов. В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Грузии сыграет в лиге В.