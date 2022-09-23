Сборная Грузии разобралась с Северной Македонией и выиграла группу

Сборная Грузии отлично провела Лигу наций 2022 года. В пятом туре соревнований грузины принимали конкурентов в борьбе за первое место, команду Северной Македонии. Балканцы играли первым номером, но ничего не добились в атаке, хотя нанесли полтора десятка ударов по воротам. А вот соперник лишь дважды попал в створ, но забил два мяча. В конце первого тайма Хвича Кварацхелия в борьбе с соперником вынудил того срезать мяч в сетку своих ворот. А в середине второго тайма экс-игрок «Рубина» забил уже сам - 2:0.
Грузия с 13 очками выиграла группу, у македонцев вторая строчка и семь баллов. В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Грузии сыграет в лиге В.
Протокол игры
|(1:0) Миовски Боян35'
|(2:0) Кварацхелия Хвича64'
Мамардашвили Георгий•Кверквелия Соломон•Кашия Гурам•Хочолава Давид 29'72' (Азаров Ираклий (72') •Какабадзе Отар•Абурджания Георгий86' (Мамучашвили Владимир (86') •Квеквескири Ника•Цитаишвили Георгий72' (Лочошвили Лука (72') •Давиташвили Зурико78' (Меквабишвили Анзор (78') •Зивзивадзе Буду78' (Микаутадзе Жорж (78') •Кварацхелия Хвича
Димитриевски Столе•Зайков Джоко•Муслиу Визар• 14'Велкоски Дарко72' (Серафимов Никола (72') •Алиоски Эгзиян•Элмас Эльиф•Барди Энис84' (Элези Агон (84') •Спировски Стефан68' (Тодороски Тодор (68') •Асковски Стефан68' (Трайковски Александар (68') •Миовски Боян•Ристовски Милан73' (Атанасов Яни (73')
23 сентября. Стадион "Борис Пайчадзе".
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