Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Наставник бельгийской сборной проиграл пари Азару и будет вынужден угостить ужином всю сборную

 
23 Сентября 2022 • 19:44 Комментировать
Бельгия
2:1
Уэльс
окончен

В победном для своей команды матче против Уэльса наставник бельгийской сборной был удален арбитром. Он прокомментировал случившееся, признав, что теперь будет вынужден угостить ужином всю команду, так как проиграл некое пари Эдену Азару.

- Я думаю, что тот эпизод не заслуживал красной карточки, максимум желтую. Капитан команды Эден Азар уже сказал мне, что за удаление я должен буду угостить ужином всю команду. Есть такое правило у игроков, - цитирует слова Мартинеса Voetbalkrant.  

В следующем туре Лиги Нации 25 сентября сборная Бельгии сразится в принципиальном матче с Нидерландами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Роберто Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 76 минута Эстония 1:1 Мальта 1.90 3.25 4.40
Идет 78 минута Грузия 2:0 Северная Македония 2.14 3.40 3.60
23.09  21:45 Финляндия ... Румыния 2.33 3.35 3.20
23.09  21:45 Италия ... Англия 2.60 3.30 2.80
23.09  21:45 Босния и Герцеговина ... Черногория 1.77 3.70 4.90
23.09  21:45 Болгария ... Гибралтар 1.11 10.00 25.00
23.09  21:45 Германия ... Венгрия 1.29 5.80 11.00
24.09  16:00 Армения ... Украина 6.20 4.10 1.57
Идет 0 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
24.09  19:00 Северная Ирландия ... Косово 2.23 3.35 3.45
24.09  19:00 Словения ... Норвегия 3.75 3.45 2.07
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
20:37 · Лига наций УЕФА
Саутгейт внимательно следит за итальянским чемпионатом
19:44 · Лига наций УЕФА
Наставник бельгийской сборной проиграл пари Азару и будет вынужден угостить ужином всю сборную
19:23 · Лига наций УЕФА
​Депай и де Йонг уехали из сборной Голландии
19:20 · Лига наций УЕФА
Гризманн настиг Анри по голевым передачам
17:42 · Франция. Лига 1
​Мбаппе доволен разрешению спора с федерацией
17:19 · Лига наций УЕФА
PARI: Россию ждет легкий матч против Киргизии
16:12 · Лига наций УЕФА
​Де Брёйне надоело играть против Уэльса
14:29 · Лига наций УЕФА
​Сака признан лучшим игроком года в сборной Англии
13:01 · Испания. Ла Лига
У Алабы нет травмы, защитник продолжит выступать за сборную во время международной паузы
12:42 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Игра с Нидерландами будет сродни дерби»
12:38 · Лига наций УЕФА
Грилиш: «Давно мечтал сыграть на «Сан-Сиро»
12:20 · Лига наций УЕФА
Мартинес оценил победу Бельгии над Уэльсом
12:03 · Лига наций УЕФА
Манданда заменит травмированного Меньяна в сборной Франции
11:49 · Лига наций УЕФА
Ван Галь: «Если продолжим побеждать – выиграем чемпионат мира»
11:44 · Лига наций УЕФА
Генич сделал прогноз на матч Италия - Англия
Все новости
Рекомендуем