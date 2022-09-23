Наставник бельгийской сборной проиграл пари Азару и будет вынужден угостить ужином всю сборную

В победном для своей команды матче против Уэльса наставник бельгийской сборной был удален арбитром. Он прокомментировал случившееся, признав, что теперь будет вынужден угостить ужином всю команду, так как проиграл некое пари Эдену Азару.

- Я думаю, что тот эпизод не заслуживал красной карточки, максимум желтую. Капитан команды Эден Азар уже сказал мне, что за удаление я должен буду угостить ужином всю команду. Есть такое правило у игроков, - цитирует слова Мартинеса Voetbalkrant.

В следующем туре Лиги Нации 25 сентября сборная Бельгии сразится в принципиальном матче с Нидерландами.