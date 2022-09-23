​Депай и де Йонг уехали из сборной Голландии

Мемфис Депай и Френки де Йонг покинули расположение сборной Голландии из-за травм – оба футболиста имеют проблемы с бедром. Лагерь «оранжевых» покинул и Теун Коопмейнерс – у него диагностировали сотрясение мозга.

В сложившейся ситуации главный тренер сборной Голландии Луи ван Галь принял решение вызвать в команду Брайана Бробби из «Аякса» и Райана Гравеберха из «Баварии». Они присоединятся к команде в субботу, о чём рассказывается на сайте Королевского футбольного союза Голландии.

В шестом туре Лиги наций сборная Голландии на своём поле сыграет против Бельгии. Игра пройдёт 25 сентября.