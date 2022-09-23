Мартинес оценил победу Бельгии над Уэльсом

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от встречи с командой Уэльса (2:1) на групповой стадии Лиги наций.

«Я доволен игрой команды. В первой половине мои подопечные делали как раз то, что я от них требовал. Однако затем игра немного поменялась, ведь мы уверенно повели в счете», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии на выезде встретится с командой Голландии.

После пяти туров подопечные Мартинеса набрали десять баллов и занимают второе место в группе.