Кечинов: «Селихов не слабее Кержакова, Шунина или Ломаева»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на выбор вратарей сборной России на предстоящую контрольную встречу с национальной командой Киргизии.

«Первый номер - Сафонов, но удивлен, что Селихова не вызвали. Не думаю, что он слабее Кержакова, Шунина или Ломаева. Александр – хороший вратарь», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что товарищеский поединок против сборной Киргизии состоится в субботу, 24 сентября.

На ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланированы еще два матча – против команд Ирана и Боснии и Герцеговины.