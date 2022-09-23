Роберто Мартинес высказался о 18-летнем дебютанте сборной Бельгии

Наставник бельгийской национальной команды Роберто Мартинес поделился мнением относительно дебюта 18-летнего Зено Дебаста за первую команду.

Отметим, что центральный защитник «Андерлехта» вышел в основном составе на победную встречу Лиги наций УЕФА против Уэльса. Игра проходила в Брюсселе.

«Я очень впечатлен дебютом Дебаста. Не видел, чтобы кто-то дебютировал лучше в 18 лет! Я смотрел на Зено и думал: «Не может быть, что это его первый матч», – цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Отметим, что победа со счётом 2:1 оставляет «красным дьяволам» шансы попасть в решающую стадию. Для этого необходимо обыграть в гостях сборную Нидерландов в заключительной схватке.

