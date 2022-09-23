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Лига наций УЕФА

Кунде травмировался в матче за сборную Франции

 
23 Сентября 2022 • 09:01 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде получил повреждение по ходу матча за сборную Франции в групповом турнире Лиги наций с Австрией. Об этом рапортуют журналисты Get French Football News.

Игрок появился в стартовом составе «трёхцветных», однако в середине первого тайма был заменен. Перед тем, как покинуть поле, Жюль испытывал дискомфорт. У него подозрение на растяжение мышц.

Напомним, что Кунде в летнее трансферное окно перешел в каталонскую «Барселону» из «Севильи». Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Жюль провел три матча и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Франции Жюль Кунде
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