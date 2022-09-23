Кунде травмировался в матче за сборную Франции

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде получил повреждение по ходу матча за сборную Франции в групповом турнире Лиги наций с Австрией. Об этом рапортуют журналисты Get French Football News.

Игрок появился в стартовом составе «трёхцветных», однако в середине первого тайма был заменен. Перед тем, как покинуть поле, Жюль испытывал дискомфорт. У него подозрение на растяжение мышц.

Напомним, что Кунде в летнее трансферное окно перешел в каталонскую «Барселону» из «Севильи». Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Жюль провел три матча и отметился двумя забитыми мячами.