Чуамени высказался о первой победе Франции в Лиге наций

Хавбек сборной Франции Орельен Чуамени высказался о победе над командой Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. «Трёхцветные» выиграли со счетом 2:0.

«Мы были полны решимости показать себя с другой стороны. Все футболисты хотели проявить свои лучшие качества. Условия были не самыми лучшими, но когда ты на поле, больше ничего не важно. Мне понравилось взаимодействовать с Фофана. Рад, что его начали приглашать в сборную», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы подопечные Дидье Дешама на выезде встретятся с национальной командой Дании.