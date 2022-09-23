Капитан сборной Украины Ярмоленко прокомментировал разгром от Шотландии

Полузащитник и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался насчет поражения от команды Шотландии в матче группового этапа Лиги наций. «Жёлто-синие» потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

«Нам противостоял хороший соперник. Мы знали их сильные качества, однако у нас ничего не получилось. Вскоре сядем и разберем все ошибки и сделаем выводы. Хочу поздравить соперника с заслуженной победой. Теперь нам нужно выходить и побеждать в двух оставшихся матчах», - передает слова хавбека пресс-служба УАФ.

Следующий поединок сборная Украины проведет против команды Армении. Встреча состоится 24 сентября.