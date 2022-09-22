Сборная Бельгии сохранила шансы на первое место, одолев Уэльс

Сборная Бельгии остаётся в борьбе за первое место в своей группе Лиги наций. «Красные дьяволы» играли дома против валлийцев и воплотили свой перевес в два гола в первом тайме. Кевин де Брёйне с линии штрафной аккуратно пробил в ближний угол ворот. Он же прострелил вдоль ворот, и Миши Бачуайи осталось просто попасть по мячу - 2:0. В самом начале второго тайма Киффер Мур здорово сыграл головой и отыграл один мяч.
Бельгийцам для победы в группе нужно на выезде громить голландцев.
Протокол игры
|(1:0) Де Брёйне Кевин11'
|(2:0) Бачуайи Миши38'
|50'Мур Киффер (2:1)
Куртуа Тибо•Zeno Debast•Алдервейрельд Тоби•Вертонген Ян•Мёнье Тома•Карраско Янник65' (Троссар Леандро (65') •Тилеманс Юри76' (Ванакен Ханс (76') •Витсель Аксель•Де Брёйне Кевин90' (Де Кетеларе Шарль (90') •Азар Эден65' (Икома Луис (65') •Бачуайи Миши65' (Мертенс Дрис (65')
Хеннесси Уэйн•Мефам Крис• 49'Родон Джо•Норрингтон-Дэвис Рис84' (Робертс Тайлер (84') •Робертс Коннор II•Уильямс Неко•Ампаду Этан• 59'Смит Мэтт64' (Моррелл Джозефф (64') •Джонсон Бреннан•Джеймс Дэниэл•Мур Киффер64' (Бэйл Гарет (64') 78'
22 сентября. Стадион "им. короля Бодуэна".
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