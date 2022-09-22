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Лига наций УЕФА

Сборная Бельгии сохранила шансы на первое место, одолев Уэльс

 
22 Сентября 2022 • 23:44 Комментировать
Бельгия
2:1
Уэльс
окончен

Сборная Бельгии остаётся в борьбе за первое место в своей группе Лиги наций. «Красные дьяволы» играли дома против валлийцев и воплотили свой перевес в два гола в первом тайме. Кевин де Брёйне с линии штрафной аккуратно пробил в ближний угол ворот. Он же прострелил вдоль ворот, и Миши Бачуайи осталось просто попасть по мячу - 2:0. В самом начале второго тайма Киффер Мур здорово сыграл головой и отыграл один мяч.

Бельгийцам для победы в группе нужно на выезде громить голландцев.

Протокол игры  
Бельгия2:1Уэльс
(1:0) Де Брёйне Кевин11'  
(2:0) Бачуайи Миши38'  
  50'Мур Киффер (2:1)
Куртуа ТибоZeno DebastАлдервейрельд ТобиВертонген ЯнМёнье ТомаКарраско Янник 65' (Троссар Леандро ( 65') Тилеманс Юри 76' (Ванакен Ханс ( 76') Витсель АксельДе Брёйне Кевин 90' (Де Кетеларе Шарль ( 90') Азар Эден 65' (Икома Луис ( 65') Бачуайи Миши 65' (Мертенс Дрис ( 65')
Запасные: Кастань ТимотиТеате АртурСалемакерс АлексисМиньоле СимонДендонкер ЛеандерОнана АмадуКастельс Коэн
Хеннесси УэйнМефам Крис  49'Родон ДжоНоррингтон-Дэвис Рис 84' (Робертс Тайлер ( 84') Робертс Коннор IIУильямс НекоАмпаду Этан  59'Смит Мэтт 64' (Моррелл Джозефф ( 64') Джонсон БреннанДжеймс ДэниэлМур Киффер 64' (Бэйл Гарет ( 64'  78')
Запасные: Уильямс ДжонатанКинг ТомасТомас СорбаХаррис ЛюкЛевитт ДиланХаррис МаркБен КабангоГантер КристоферУорд Дэнни II
22 сентября. Стадион "им. короля Бодуэна".

 

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окончен Казахстан 2:1 Беларусь 2.30 3.10 3.45
окончен Латвия 1:2 Молдова 1.70 3.55 5.50
Идет 95 минута Хорватия 2:1 Дания 2.50 3.30 3.10
окончен Турция 3:3 Люксембург 1.23 6.10 14.00
окончен Словакия 1:2 Азербайджан 1.45 4.20 8.50
окончен Литва 1:1 Фарерские острова 2.30 3.15 3.40
окончен Польша 0:2 Голландия 3.75 3.70 1.95
окончен Лихтенштейн 0:2 Андорра 4.50 3.10 1.98
окончен Франция 2:0 Австрия 1.40 4.80 8.00
окончен Бельгия 2:1 Уэльс 1.35 5.20 8.50
23.09  19:00 Грузия ... Северная Македония 2.14 3.40 3.60
23.09  19:00 Эстония ... Мальта 1.90 3.25 4.40
23.09  21:45 Италия ... Англия 2.60 3.30 2.80
23.09  21:45 Болгария ... Гибралтар 1.11 10.00 25.00
23.09  21:45 Германия ... Венгрия 1.29 5.80 11.00
23.09  21:45 Финляндия ... Румыния 2.33 3.35 3.20
23.09  21:45 Босния и Герцеговина ... Черногория 1.77 3.70 4.90
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