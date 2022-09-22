Сборная Бельгии сохранила шансы на первое место, одолев Уэльс

Сборная Бельгии остаётся в борьбе за первое место в своей группе Лиги наций. «Красные дьяволы» играли дома против валлийцев и воплотили свой перевес в два гола в первом тайме. Кевин де Брёйне с линии штрафной аккуратно пробил в ближний угол ворот. Он же прострелил вдоль ворот, и Миши Бачуайи осталось просто попасть по мячу - 2:0. В самом начале второго тайма Киффер Мур здорово сыграл головой и отыграл один мяч.

Бельгийцам для победы в группе нужно на выезде громить голландцев.